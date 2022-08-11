Бізнес застерігає від запровадження 10-відсоткового збору на придбання валюти імпортерами

Запровадження 10-відсоткового збору на придбання валюти імпортерами матиме різко негативні наслідки для економіки та призведе до її подальшої тінізації, розширення обсягів контрабанди і до зростання попиту на готівковому валютному ринку.

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Про це йдеться в оприлюдненому в четвер, 11 серпня, відкритому листі Української Ради Бізнесу на адресу керівництва держави й уряду.

Зазначається, що Кабінет міністрів виношує ідею про додатковий збір на купівлю валюти для оплати імпортних товарів і послуг.

Запровадження такого збору призведе до тінізації економіки України, розширення обсягів контрабанди, дропшипінгу та готівкових розрахунків повз фіскальні реєстратори, до скорочення cashless економіки і до зростання попиту на готівковому валютному ринку. В УРБ прогнозують зростання інфляції внаслідок неминучого підвищення цін на товари та послуги для кінцевих споживачів, в першу чергу - на товари критичного імпорту. "При цьому вітчизняний виробник також постраждає, адже імпортна сировина і компоненти займають велику частку у виготовленні вітчизняних товарів", - зазначається в заяві.

Автори звернення наголошують: одним із негативних наслідків стане суттєве погіршення інвестиційного клімату. "Вже зараз питання безпеки і перспективи української економіки змушують іноземних інвесторів переглядати свої плани розвитку в Україні. Запровадження додаткового збору може стати "останньою краплею", яка призведе до відтоку інвесторів, в тому числі тих, які створюють робочі місця та забезпечують ввезення іноземного обладнання та технологій", - йдеться в документі.

Фактичне запровадження державою обмежувальних санкцій ускладнить співпрацю з розвиненими країнами, призведе до розірвання коопераційних зв’язків, наявність яких є вкрай важливою за умови ведення бойових дій.

Незважаючи на критичний стан економіки країни, банківська система є стабільною, а Національний банк України має золотовалютних резервів в обсязі більше, ніж три місяці імпорту. Отже, актуальної потреби у новому зборі немає, роблять висновок в УРБ. Коаліція закликала "не проводити різких податкових змін у період війни і відновлення економіки, адже такі зміни призведуть до результатів, протилежних очікуваним".

Нагадаємо, Кабінет міністр України напрацьовує законопроект про додатковий збір на імпорт. Документом запровадять 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг.