Уряд планує додатково обкласти імпортні товари податком у 10%, — нардеп

Кабінет міністр України напрацьовує законопроект про додатковий збір на імпорт. Документом запровадять 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг. Про це 3 серпня повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослава Железняк.

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"Тут варто зазначити , що обрали концепцію НЕ додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", — зазначив політик.

В Кабміні вважають, що такий законопроект допоможе зменшити попит на імпортні товари та тиск на національну валюту, тобто гривню.

Попередньо відомо, що уряд зареєструє законопроєкт у Верховній Раді в найближчий час, але конкретна дата поки що невідома.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявляв, що вичерпання міжнародних резервів призводить до погіршення курсових та інфляційних очікувань, що генерує наступний виток попиту на валюту й імпортні товари. В результаті дедалі більший обсяг гривневої ліквідності посилює попит на іноземну валюту через канали державних витрат та погіршення очікувань.

Тому Шевченко закликав уряд шукати альтернативу, тому що міри НБУ можуть мати позитивний ефект лише на перші порі, закладаючи у національну економіку "бомбу уповільненої дії".

Одночасно Міністерство економіки України та НБУ спільно працюють над можливими варіантами пом'якшення валютних обмежень для імпортерів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com