Одним НБУ бюджет не залатати. Шевченко виступив за альтернативу

Війна створила у держбюджеті величезну діру, тому державне керівництво прийняло рішення її "залатати" головно коштом емісії Національного банку. Обсяги надходжень до бюджету зменшились через руйнування, оборона вимагає додаткових витрат, а податкове навантаження на бізнес тимчасово впало.

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Втім, емісія НБУ, наголошує його голова Кирило Шевченко, матиме катастрофічні наслідки.

"Це рішення, яке дає змогу виграти час, але не вирішити проблеми економіки та державного бюджету. Проте фактично уряд дедалі більше покладається на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету", – попереджає Шевченко.

Очільник регулятора справедливо згадує, що – попри поступову адаптацію економіки до роботи у воєнний час – потреба в емісійному фінансуванні хронічно збільшується: 20 млрд грн у березні перетворилися на 50 млрд грн окремо у квітні та травні, а за червень здійснено монетизацію вже на 105 млрд грн.

Емісія відбувається через купівлю Нацбанком випущених Мінфіном облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Міністерство позичає у регулятора кошти, але за більш високими ставками, ніж у інших охочих купити цінні папери.

У свою чергу такі гривневі вливання регулятора потрапляють на валютний ринок, спричиняючи тиск на курс. НБУ частково стримує цей тиск за рахунок валютних інтервенцій, продаючи на міжбанку долар і скорочуючи міжнародні резерви, обсяг яких обмежений.

"Так, у лютому-травні НБУ був змушений "стерилізувати" валютними інтервенціями близько 70% "емісійних" вливань. Водночас якщо у квітні співвідношення інтервенцій до емісії було 2:3, то у травні це вже було 1:1. Тобто, скільки Нацбанк "надрукував" гривні, стільки ж і продав іноземної валюти у гривневому еквіваленті", – поясню ситуацію Шевченко.

Вичерпання міжнародних резервів призводить до погіршення курсових та інфляційних очікувань, що генерує наступний виток попиту на валюту й імпортні товари. В результаті дедалі більший обсяг гривневої ліквідності посилює попит на іноземну валюту через канали державних витрат та погіршення очікувань, додає голова НБУ.

Саме тому Шевченко і закликав уряд шукати альтернатив, позаяк міри НБУ можуть мати позитивний ефект лише на перші порі, закладаючи у національну економіку "бомбу уповільненої дії".