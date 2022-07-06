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Одним НБУ бюджет не залатать. Шевченко выступил за альтернативу
Война создала в госбюджете огромную дыру, поэтому государственное руководство приняло решение ее "залатать" главным образом за счет эмиссии Национального банка. Объемы поступлений в бюджет уменьшились из-за разрушений, оборона требует дополнительных расходов, а налоговая нагрузка на бизнес временно упала.
Впрочем, эмиссия НБУ, подчеркивает его глава Кирилл Шевченко, будет иметь катастрофические последствия.
"Это решение, позволяющее выиграть время, но не решить проблемы экономики и государственного бюджета. Однако фактически правительство все больше полагается на эмиссию денег Национальным банком, которая постепенно превратилась в основной источник финансирования дефицита бюджета", - предупреждает Шевченко.
Глава регулятора справедливо вспоминает, что – несмотря на постепенную адаптацию экономики к работе в военное время – потребность в эмиссионном финансировании хронически увеличивается: 20 млрд грн в марте превратились в 50 млрд грн отдельно в апреле и мае, а за июнь осуществлена монетизация уже на 105 млрд грн .Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эмиссия проходит из-за покупки Нацбанком выпущенных Минфином облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Министерство одалживает у регулятора средства, но по более высоким ставкам, чем у других желающих купить ценные бумаги.
В свою очередь такие гривневые вливания регулятора попадают на валютный рынок, вызывая давление на курс. НБУ частично сдерживает это давление за счет валютных интервенций, продавая на межбанке доллар и сокращая международные резервы, объем которых ограничен.
"Да, в феврале-мае НБУ был вынужден "стерилизовать" валютными интервенциями около 70% "эмиссионных" вливаний. В то же время, если в апреле соотношение интервенций к эмиссии было 2:3, то в мае это уже было 1:1. То есть, сколько Нацбанк" "напечатал" гривны, столько же и продал иностранную валюту в гривневом эквиваленте", – объясню ситуацию Шевченко.
Исчерпание международных резервов приводит к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий, что генерирует следующий утечку спроса на валюту и импортные товары. В результате растущий объем гривневой ликвидности усиливает спрос на иностранную валюту через каналы государственных расходов и ухудшение ожиданий, добавляет глава НБУ.
Именно поэтому Шевченко и призвал правительство искать альтернативы, поскольку меры НБУ могут иметь положительный эффект только на первых порах, закладывая в национальную экономику "бомбу замедленного действия".