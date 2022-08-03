Правительство планирует дополнительно обложить импортные товары налогом в 10%, - нардеп

Кабинет министра Украины нарабатывает законопроект о дополнительном сборе на импорт. Документом будет введен 10% сбор на валютообменные операции для покупки импортных товаров и услуг. Об этом 3 августа сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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"Здесь стоит отметить, что избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", - отметил политик.

В Кабмине считают, что такой законопроект поможет снизить спрос на импортные товары и давление на национальную валюту, то есть гривню.

Предварительно известно, что правительство зарегистрирует законопроект в Верховной Раде в ближайшее время, но конкретная дата пока неизвестна.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что истощение международных резервов приводит к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий, что генерирует утечку спроса на валюту и импортные товары. В результате растущий объем гривневой ликвидности усиливает спрос на иностранную валюту через каналы государственных расходов и ухудшение ожиданий.

Поэтому Шевченко призвал правительство искать альтернативу, потому что меры НБУ могут иметь положительный эффект только на первых порах, закладывая в национальную экономику "бомбу замедленного действия".

В то же время Министерство экономики Украины и НБУ совместно работают над возможными вариантами смягчения валютных ограничений для импортеров.

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