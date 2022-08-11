Бизнес предостерегает от введения 10-процентного сбора на покупку валюты импортерами

Введение 10-процентного сбора на приобретение валюты импортерами будет иметь резко негативные последствия для экономики и приведет к дальнейшей ее тенизации, расширению объемов контрабанды и росту спроса на наличном валютном рынке.

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Об этом говорится в обнародованном в четверг, 11 августа, открытом письме Украинского Совета Бизнеса в адрес руководства государства и правительства.

Отмечается, что Кабинет Министров вынашивает идею о дополнительном сборе на покупку валюты для оплаты импортных товаров и услуг.

Введение такого сбора приведет к тенизации экономики Украины, расширению объемов контрабанды, дропшипинга и наличных расчетов мимо фискальных регистраторов, сокращению cashless экономики и росту спроса на наличном валютном рынке.

В УРБ прогнозируют рост инфляции в результате неизбежного повышения цен на товары и услуги для конечных потребителей, в первую очередь – на товары критического импорта.

"При этом отечественный производитель также пострадает, ведь импортное сырье и компоненты занимают большую часть в изготовлении отечественных товаров", - отмечается в заявлении.

Авторы обращения отмечают: одним из негативных последствий станет существенное ухудшение инвестиционного климата.

"Уже сейчас вопросы безопасности и перспективы украинской экономики заставляют иностранных инвесторов пересматривать свои планы развития в Украине. Введение дополнительного сбора может стать "последней каплей", которая приведет к оттоку инвесторов, в том числе тех, которые создают рабочие места и обеспечивают ввоз иностранного оборудования и технологий", - говорится в документе.

Фактическое введение государством ограничительных санкций усложнит сотрудничество с развитыми странами, приведет к расторжению кооперационных связей, наличие которых крайне важно при ведении боевых действий.

Несмотря на критическое состояние экономики страны, банковская система стабильна, а Национальный банк Украины имеет золотовалютных резервов в объеме более трех месяцев импорта. Следовательно, актуальной потребности в новом сборе нет, заключают в УРБ. Коалиция призвала "не проводить резкие налоговые изменения в период войны и восстановление экономики, ведь такие изменения приведут к результатам, противоположным ожидаемым".

Напомним, Кабинет Министр Украины нарабатывает законопроект о дополнительном сборе на импорт. Документом будет введен 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных товаров и услуг.