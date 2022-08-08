Зміна правил для обмінників та новий податок. Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Минулого тижня – з 1 по 7 серпня – учасників валютного ринку збурили дві новини. Перша – рішення Нацбанку взяти під жорсткий контроль обмінники. Громадяни навіть почали масово іронізувати з приводу заборони обмінникам вивішувати табло з курсом валют. Але найголовніше те, що незабаром в обмінниках валюту будуть продавати за новими правилами.

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НБУ вже розробив план кардинальних змін, які мають різко скоротити кількість пунктів обміну валюти. Продаж доларів буде відбуватись лише за фіксованим курсом (принаймні – на час воєнного стану), посиляться перевірки й за друге зафіксоване порушення у обмінного пункту забиратимуть ліцензію. Крім того, власники обмінників за кожну "точку" продажу валюти будуть сплачувати внесок до бюджету.

"Регулятор запроваджує низку обмежень для операторів готівкового валютного ринку. НБУ має на меті обмежити спекулятивне зростання курсу долара та євро щодо гривні. Крім того, комерційні банки отримали більше можливостей у секторі валютообмінних операцій", – пояснив у розмові з Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Таким чином Нацбанк прагне стабілізувати курс гривні на поточних позначках, щоб стримати зростання інфляції та "оздоровити" фінансову систему. Подальше зміцнення іноземних валют, ймовірно, відбудеться лише у вересні, додає експерт.

Друга новина – Нацбанк підтримав запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. Законопроєкту щодо введення такого податку ще немає. Але відомо, що механізм оподаткування буде розробляти Мінфіні з залученням фахівців із Національного банку.

Як відбувалися торги на міжбанку

Минулого тижня НБУ на міжбанківському валютному ринку (МВРУ) викупив зовсім незначний обсяг валюти, у той час як продав відносно велику суму. За перший тиждень серпня Нацбанк придбав усього лише $7,5 млн, а продав понад $490 млн (тобто, регулятор за пять днів зайшов у "мінус" майже на $483 млн).

Для порівняння: за тиждень до цього НБУ купив аж $683 млн, а реалізував тільки $33 млн, поповнивши у кінцевому підсумку резерви на $650 млн. Такі позитивні зрушення відбулися завдяки хвилі охочих продати долар, оскільки, як ми пам’ятаємо, Нацбанк 21 липня послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/$ з 29,25 грн/$.

"Після фіксації офіційного курсу гривні до долара на новому рівні пропозиція інвалюти з боку клієнтів банків перевищує попит на неї на МВРУ. Це уможливило чисту купівлю НБУ інвалюти на ринку (фактично вперше після першого тижня війни, коли були запроваджені валютні обмеження) в обсязі $650 млн", – говорить голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Втім, як показують результати першого тижня серпня, цей позитивний ефект протримався недовго.

Таким чином з початку повномасштабної війни Нацбанк придбав на міжбанку сумарно $2,126 млрд, а продав $12,762 млрд (резерви за цей час "схудли" таким чином на $10,635 млрд). З початку з року купівля валюти склала $2,783 млрд, продаж – $15,532 млрд ("мінус" – $12,749 млрд).

Втім, рішення НБУ щодо девальвації гривні на 25% все ж таки почало приносити свої плоди. За результатами липня негативне сальдо активних операцій НБУ (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило $1,2 млрд. Регулятор скоротив більш ніж утричі свої витрати на підтримку курсу гривні, а експортери стали охочіше продавати іноземні валюти на міжбанку. "Іншим позитивним ефектом, ймовірно, стане зниження темпу скорочення резервів НБУ", – припускає Гойлов.

Курс у банках і на "чорному" ринку

Протягом першого тижня серпня долар і євро як у банках, так і на "чорному" ринку поводилися відносно спокійно. Гривня по відношенню до цих валют продемонструвала легке здешевлення. Якщо у понеділок, 1 серпня, середній по Україні курс у банках складав 39,8-41,2 грн/$, то у неділю – 38,6-39,85 грн/$.

На чорному ринку тиждень по долару розпочався на рівні 40-41 грн/$, а завершився на позначці 32,2-39,55 грн/$. Якщо у банках гривня незначно здешевшала якраз у четвер 4-го серпня, то на "чорному" ринку – днем раніше і більш помітно.

З євро ситуація вкрай схожа. У банках у понеділок середній курс складав 40-41,8 грн/€, а під кінець тижня – 39-40,4 грн/€. На чорному ринку на початку тижня – 40,5-41,6 грн/€, а в неділю – 39,6-40,1 грн/€. У банках гривня до євро подешевшала теж більш плавно, ніж на чорному ринку.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара опустилася нижче позначки 41,5 грн/$, а євро зміцнився до рівня 42,5 грн/€. Подальша девальвація національної валюти матиме переважно емоційний характер, тому не варто поспішати її продавати за поточними цінами", – рекомендує Андрій Гойлов.

Згідно з даними опитаних експертів, цього тижня (8-14 серпня) долар і євро протримаються приблизно на тих же позначках, що і під кінець минулого тижня, з відхиленням десь у 40 коп.