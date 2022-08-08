Изменение правил обменников и новый налог. Чего ждать от курса валют на этой неделе

На прошлой неделе – с 1 по 7 августа – участников валютного рынка взбудоражили две новости. Первая – решение Нацбанка взять под жесткий контроль обменники. Граждане даже начали массово иронизировать по поводу запрета обменникам вывешивать табло с курсом валют. Но самое главное, что в скором времени в обменниках валюту будут продавать по новым правилам.

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НБУ уже разработал план кардинальных изменений, которые должны резко ограничить количество пунктов обмена валюты. Продажа долларов будет производиться только по фиксированному курсу (по крайней мере – на время военного положения), усилятся проверки и за второе зафиксированное нарушение у обменного пункта будут забирать лицензию. Кроме того, владельцы обменников за каждую "точку" продажи валюты будут уплачивать взнос в бюджет.

"Регулятор вводит ряд ограничений для операторов наличного валютного рынка. Цель НБУ – ограничить спекулятивный рост курса доллара и евро по отношению к гривне. Кроме того, коммерческие банки получили больше возможностей в секторе валютообменных операций", – пояснил в разговоре с Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Таким образом, Нацбанк стремится стабилизировать курс гривны на текущих отметках, чтобы сдержать рост инфляции и "оздоровить" финансовую систему. Последующее укрепление иностранных валют, вероятно, произойдет только в сентябре, добавляет эксперт.

Вторая новость – Нацбанк поддержал введение в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций. Законопроекта о введении такого налога еще нет. Но известно, что механизм налогообложения будет разрабатывать Минфин с привлечением специалистов из Национального банка.

Как происходили торги на межбанке

На прошлой неделе НБУ на межбанковском валютном рынке (МВРУ) выкупил совсем незначительный объем валюты, в то время как продал относительно большую сумму. За первую неделю августа Нацбанк приобрел всего лишь $7,5 млн, а продал более $490 млн (то есть регулятор за пять дней зашел в "минус" почти на $483 млн).

Для сравнения: за неделю до этого НБУ купил $683 млн, а реализовал только $33 млн, пополнив в конечном итоге резервы на $650 млн. Такие положительные сдвиги произошли благодаря волне желающих продать доллар, поскольку, как мы помним, Нацбанк 21 июля ослабил официальный курс гривны до 36,57 грн/$ с 29,25 грн/$.

"После фиксации официального курса гривны к доллару на новом уровне предложение инвалюты со стороны клиентов банков превышает спрос на нее на МВРУ. Это позволило чистую покупку НБУ инвалюты на рынке (фактически впервые после первой недели войны, когда были введены валютные ограничения) в объеме $650 млн", – говорит глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Впрочем, как показывают результаты первой недели августа, этот положительный эффект продлился недолго.

Таким образом, с начала полномасштабной войны Нацбанк приобрел на межбанке суммарно $2,126 млрд, а продал $12,762 млрд (резервы за это время "похудели" таким образом на $10,635 млрд). С начала года покупка валюты составила $2,783 млрд, продажа – $15,532 млрд ("минус" – $12,749 млрд).

Но решение НБУ по девальвации гривни на 25% все же начало приносить свои плоды. По результатам июля отрицательное сальдо активных операций НБУ (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило $1,2 млрд. Регулятор сократил более чем втрое свои расходы на поддержку курса гривны, а экспортеры стали охотнее продавать иностранные валюты на межбанке. "Другим положительным эффектом, вероятно, станет снижение темпа сокращения резервов НБУ", – предполагает Гойлов.

Курс в банках и на "черном" рынке

В течение первой недели августа доллар и евро как в банках, так и на "черном" рынке вели себя относительно спокойно. Гривна по отношению к этим валютам продемонстрировала легкое удешевление. Если в понедельник, 1 августа, средний по Украине курс в банках составлял 39,8–41,2 грн/$, то в воскресенье – 38,6–39,85 грн/$.

На "черном" рынке неделя по доллару началась на уровне 40-41 грн/$, а завершилась на отметке 32,2-39,55 грн/$. Если в банках гривна незначительно подешевела как раз в четверг 4 августа, то на "черном" рынке - днем раньше и заметнее.

С евро ситуация очень схожая. В банках в понедельник средний курс составлял 40-41,8 грн/€, а к концу недели – 39-40,4 грн/€. На "черном" рынке в начале недели – 40,5-41,6 грн/€, а в воскресенье – 39,6-40,1 грн/€. В банках гривна к евро подешевела тоже плавнее, чем на "черном" рынке.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару опустилась ниже отметки 41,5 грн/$, а евро укрепился до уровня 42,5 грн/€. Дальнейшая девальвация национальной валюты будет носить преимущественно эмоциональный характер, поэтому не стоит спешить ее продавать по текущим ценам", – рекомендует Андрей Гойлов.

Согласно данным опрошенных экспертов, на этой неделе (8-14 августа) доллар и евро продержатся примерно на тех же отметках, что и к концу минувшей недели, с отклонением где-то в 40 коп.