Июльская инфляция превысила 22%: В НБУ объяснили, какие тенденции за этим стоят

По данным Государственной службы статистики, в июле 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 22,2% по сравнению с 21,5% в июне, а в месячном измерении цены выросли на 0,7%. В Национальном банке Украины, в свою очередь, указывают, что рост инфляции в Украине прежде всего обусловлен последствиями военных действий со стороны России и оккупации ею отдельных территорий.

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"Среди них, в частности, нарушение цепей поставок, разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, сокращение предложения, увеличение производственных затрат, значительная вынужденная миграция внутри страны. Сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание цепей поставок", - говорится в сообщении.

Финрегулятор при этом отмечает, что фактическая потребительская инфляция ожидаемо ускорилась, но была несколько ниже траектории базового прогноза, опубликованного в инфляционном отчете НБУ за июль.

Отклонение от прогноза было обусловлено более медленным, чем ожидалось, ростом стоимости горючего и цен на фрукты и отдельные овощи, в частности благодаря расширению предложения.

Так, темпы роста цен на обработанные продовольственные товары в июле увеличились до 22,6% в годовом исчислении. В частности, дорожали мясные и рыбные продукты, сливочное масло, маргарин, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Более высокими темпами росли цены на подсолнечное масло на фоне ожиданий активизации экспорта и его высокой стоимости на мировых рынках.

Ускорился рост стоимости непродовольственных товаров (до 11,7% по сравнению с прошлым июлем), в том числе автомобилей, товаров для дома (посуды, мебели, бытовой техники), электроники, фармацевтических товаров и товаров личного ухода, а снижение цен на одежду и обувь замедлилось.

"Это связано как с исчерпанием старых запасов, ограниченной поставкой нового товара и увеличением затрат на логистику, так и с реализацией отложенного спроса на фоне постепенного возвращения граждан в свои места жительства", - говорят в НБУ.

Кроме этого, частичное влияние на стоимость непродовольственных товаров оказал рост стоимости импортируемой их составляющей из-за корректировки официального курса гривны к американскому доллару и завершения периода импорта автомобилей по льготным условиям.

Рост стоимости услуг в июле ускорился до 14,9%: дорожали телекоммуникационные и медицинские услуги, услуги салонов красоты, спортзалов, химчистки и общепита.

"И далее более высокими темпами росла стоимость услуг, связанных с ремонтом жилья, на фоне значительного спроса граждан, вернувшихся в свои места проживания, и дефицита отдельных расходных материалов и рабочей силы. В то же время повышение стоимости аренды жилья, проживания в гостиницах и пансионатах существенно замедлилось", – констатирует регулятор.

Он связывает это с ослаблением спроса на такие услуги в результате постепенного возвращения граждан в свои места жительства, а также отсутствия туристического сезона.

Рост же цен на сырые продукты питания ускорился в прошлом месяце аж до 37,5%, в частности, из-за исчерпания запасов и сокращения поставок ускорилось подорожание круп.

"Восстановился рост стоимости яиц, что объясняется увеличением производственных затрат бизнеса, в том числе на энергию. Стремительно ускорилось подорожание свинины из-за сокращения поголовья свиней. Также более высокими темпами росли цены на овощи, в частности борщевого набора, вследствие нарушения цепей поставок и увеличения расходов. В то же время повышение цен на фрукты замедлилось на фоне увеличения предложения", - указывает НБУ.

С другой стороны, благодаря расширению предложения, в том числе со стороны домохозяйств, рост цен на семенные овощи и фрукты был медленнее, чем ожидалось в Нацбанке.

В свою очередь, темпы роста административно регулируемых цен почти не изменились по сравнению с июнем и составили 14,7%. С одной стороны, дорожали алкогольные напитки из-за роста спроса на фоне ослабления ограничений на продажу алкоголя в разных регионах Украины, а также дефицита тары.

Также продолжался рост стоимости табачных изделий, учитывая остановку части производственных мощностей в результате боевых действий. Увеличивалась и стоимость автомобильных транспортных услуг на фоне высоких цен на топливо.

С другой стороны, рост тарифов на коммунальные услуги в дальнейшем замедлялся. В НБУ это связывают с истощением эффектов базы сравнения благодаря фиксированным тарифам.

А вот темпы роста цен на горючее в Украине в июле снизились, хотя и до огромной величины повышения в 77,7% по сравнению с показателем прошлого года. Основной причиной этого в НБУ называют постепенное насыщение рынка из-за налаживания логистики и возобновления конкуренции.

"Рост потребительских цен в июле оказался медленнее, чем прогнозировал НБУ. Однако высокая базовая инфляция свидетельствует о сохранении значительного фундаментального инфляционного давления", - говорится в сообщении.

По прогнозу НБУ, инфляция будет ускоряться до конца этого года и начнет снижаться в начале 2023 года. В то же время риски усиления инфляционных процессов остаются значительными из-за высокой неопределенности с продолжительностью войны и связанного с этим ухудшения инфляционных ожиданий.

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