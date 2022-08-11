Украинские банки получили за полгодие 4,6 млрд гривен убытка

В январе-июне этого года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат в 4,6 миллиарда гривен, сообщает Национальный банк Украины. В частности, во втором квартале чистый убыток банковского сектора достиг почти 4,5 миллиарда гривен.

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Так, по состоянию на 1 июля из 68 платежеспособных банков 47 были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 10 миллиардов гривен, а 21 был убыточным и получил убыток в 14,6 миллиарда.

Относительно составляющих общего финрезультата в НБУ указывают, что темпы роста чистого процентного дохода банков замедлились с 35% в январе-феврале до 19% за март-июнь в годовом исчислении.

"Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте", – указывают в Нацбанке.

В свою очередь, комиссионные доходы банков ограничивает подавленный спрос на банковские услуги. Чистый комиссионный доход банковских учреждений сократился за март-июнь на 35% г/г по сравнению с ростом на 15% г/г в январе-феврале.

Операционный же результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам ІІ квартала составила 33,5 миллиарда гривен по сравнению с 23,5 миллиарда гривен во ІІ квартале 2021 года.

Отрицательный финансовый результат первого полугодия определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали резервы на 57,9 миллиарда гривен, из чего в марте-июне – на 52,1 миллиарда гривен.

В НБУ подчеркивают, что реализация кредитного риска в результате полномасштабной войны привела к убыточности банковского сектора впервые за последние пять лет.

"Резервы по кредитным потерям будут расти и дальше. Чтобы сохранить операционную эффективность, банки должны приспособить свои бизнес-модели к работе в кризисных условиях, а также должным образом отражать финансовые показатели для сохранения финансовой устойчивости банковского сектора", - отмечает заместитель главы регулятора Ярослав Матузка.

Напомним, что наиболее радикально финансовое положение украинских банков изменилось за март, когда их доходы обвалились почти на 10 миллиардов гривен, уйдя в небольшой минус, а за апрель к этому добавилось еще почти 7,3 миллиарда гривен убытков, из-за чего четырехмесячный финрезультат сектора достиг отрицательной отметки в 7,426 миллиарда гривен.

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