Банковский сектор во время войны остаётся операционно прибыльным, - зампред НБУ

Каждый украинец в период действия военного положения мог убедиться лично: банковская система не останавливалась ни на день, работала без перебоев, обеспечивая платежи и доступ клиентов к их деньгам.

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Об этом в своей колонке для издания "Новое время" заявил заместитель председателя Национального банка Украины Ярослав Матузка.

"Ежегодное стресс-тестирование и требования к покрытию операционного риска капиталом подготовили сектор к противостоянию даже к таким существенным угрозам, как война. Банки подошли к кризису операционно устойчивыми и эффективными, со значительным запасом капитала и ликвидности, с заранее разработанными планами действий на случай неблагоприятных событий и с высоким уровнем доверия клиентов", - отметил он.

По его словам, опасения по поводу панических оттоков средств не реализовались, наоборот — по состоянию на 1 июля по сравнению с началом войны гривневые вклады граждан возросли более чем на 20% .

Банки довольно успешно справились с вызовами для операционной деятельности, возникшими в первые месяцы полномасштабной войны.

Всего в стране сейчас работают более 85% отделений крупных банков по сравнению с 55% на начало марта. Работа отделений возобновляется при условии, что жизни и здоровью клиентов и работников ничего не угрожает.

В настоящее время банковская система находится на высоком уровне цифровизации, а в первые дни войны Национальный банк нормативно урегулировал процесс использования облачных услуг банками и процессинговыми центрами.

"Банковский сектор остается операционно прибыльным, несмотря на более низкие, в результате военных действий, темпы роста операционных доходов. Чистая операционная прибыль по результатам пяти месяцев 2022 года возросла более чем на 30% г/г", - подчеркнул Матузко.

В то же время в НБУ осознают, что глубокий кризис, вызванный войной, будет иметь далеко идущие последствия. Самой большой угрозой для банков является реализация кредитного риска. По оценкам НБУ, будет потеряно не менее 20% кредитного портфеля.

"Объем неработающих кредитов в марте-мае возрос на 12,4 млрд грн, соответственно доля NPL выросла на 1,1 п.п. до 27,6% по состоянию на 1 июня, но она ниже, чем в начале года (30% на 1 января). Мы ожидаем, что в дальнейшем качество кредитного портфеля будет ухудшаться, учитывая вызовы войны: физическое уничтожение предприятий и жилья, снижение платежеспособности граждан из-за уменьшения зарплат или потери работы. НБУ придерживается политики регуляторных послаблений, чтобы помочь банкам пройти фазу кризиса. Мы не применяем к банкам меры воздействия при несоблюдении требований к капиталу и ликвидности во время военного положения. Кроме того, с конца июля будет снижен вес риска по необеспеченным потребительским кредитам с 150% до 100%. Банки смогут использовать накопленный запас капитала для покрытия кредитных потерь", - подчеркнул Матузка.

В целом, по оценкам НБУ, большинство банков имеют достаточный капитал, дабы покрыть потери кредитного риска и достаточный уровень операционной доходности, чтобы восстановить капитал после прохождения глубокой фазы текущего кризиса. На 1 июля значение норматива достаточности регулятивного капитала Н2 составляет 17,16% при нормативном значении 10%, норматива достаточности основного капитала Н3 — 11,4% при нормативном значении 7%.

Напомним, 6 июля 2022 года государственный Укргазбанк осуществил досрочное погашение кредита рефинансирования в сумме 2 млрд гривен, полученного от Национального банка Украины в текущем году.