Банківський сектор під час війни залишається операційно прибутковим, - заступник голови НБУ

Кожен українець у період дії військового стану міг переконатися особисто: банківська система не зупинялася ні на день, працювала без перебоїв, забезпечуючи платежі та доступ клієнтів до їхніх грошей.

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Про це у своїй колонці для "Нового часу" заявив заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка.

"Щорічне стрес-тестування та вимоги до покриття операційного ризику капіталом підготували сектор до протистояння навіть до таких суттєвих загроз, як війна. Банки підійшли до кризи операційно стійкими та ефективними, зі значним запасом капіталу та ліквідності, із заздалегідь розробленими планами дій на випадок несприятливих подій та з високим рівнем довіри клієнтів", - зазначив він.

За його словами, побоювання з приводу панічних відтоків коштів не реалізувалися, навпаки, станом на 1 липня порівняно з початком війни гривневі вклади громадян зросли більш ніж на 20%.

Банки досить успішно впоралися із викликами для операційної діяльності, що виникли у перші місяці повномасштабної війни.

Загалом у країні зараз працює понад 85% відділень великих банків порівняно з 55% на початок березня. Робота відділень відновлюється за умови, що життю та здоров'ю клієнтів та працівників нічого не загрожує.

В даний час банківська система знаходиться на високому рівні цифровізації, а у перші дні війни Національний банк нормативно врегулював процес використання хмарних послуг банками та процесинговими центрами.

"Банківський сектор залишається операційно прибутковим, незважаючи на нижчі, в результаті військових дій, темпи зростання операційних доходів" . Чистий операційний прибуток за результатами п'яти місяців 2022 року зріс більш ніж на 30% р/р", - наголосив Матузко.

Водночас у НБУ усвідомлюють, що глибока криза, викликана війною, матиме далекосяжні наслідки. Найбільшою загрозою для банків є реалізація кредитного ризику. За оцінками НБУ, буде втрачено щонайменше 20% кредитного портфеля.

"Обсяг непрацюючих кредитів у березні-травні зріс на 12,4 млрд грн, відповідно частка NPL зросла на 1,1 в.п. до 27,6% станом на 1 червня, але вона нижча, ніж на початку року ( 30% на 1 січня). Ми очікуємо, що надалі якість кредитного портфеля погіршуватиметься з огляду на виклики війни: фізичне знищення підприємств та житла, зниження платоспроможності громадян через зменшення зарплат або втрату роботи. НБУ дотримується політики регуляторних послаблень, щоб допомогти банкам пройти фазу кризи. Ми не застосовуємо до банків заходів впливу при недотриманні вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану. Крім того, з кінця липня буде знижено вагу ризику за незабезпеченими споживчими кредитами зі 150% до 100%. Банки зможуть використати накопичений запас капіталу для покриття кредитних втрат", - наголосив Матузка.

Загалом, за оцінками НБУ, більшість банків мають достатній капітал, щоб покрити втрати кредитного ризику та достатній рівень операційної прибутковості, щоб відновити капітал після проходження глибокої фази поточної кризи. Станом на 1 липня значення нормативу достатності регулятивного капіталу Н2 становить 17,16% при нормативному значенні 10%, нормативу достатності основного капіталу Н3 — 11,4% при нормативному значенні 7%.

Нагадаємо, 6 липня 2022 року державний Укргазбанк здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування у сумі 2 млрд. гривень, отриманого від Національного банку України в поточному році.