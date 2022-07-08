Укргазбанк досрочно вернул 2 млрд гривен рефинансирования НБУ

Банк ни на день не прекращал работу, несмотря на военные действия

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6 июля 2022 года государственный Укргазбанк осуществил досрочное погашение кредита рефинансирования в сумме 2 млрд гривен, полученного от Национального банка Украины в текущем году.

Погашение, как сообщает сайт финучреждения, произошло "благодаря положительной динамике привлечения средств юридических и физических лиц в июне этого года".

В банке напоминают, что, несмотря на военные действия, Укргазбанк ни на день не останавливал кредитование реального сектора экономики. Сейчас банк активно финансирует агросектор, предприятия критической инфраструктуры, пищевую промышленность, продуктовый ритейл, перемещение предприятий в более безопасные регионы, создание производственных мощностей.

Напомним, 17 июня Укргазбанк и Энергоатом подписали важный меморандум, благодаря которому на Украине появится национальная сеть зарядных станций для электромобилей.

Согласно меморандуму стороны договорились начать совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей Укргазбанка и производственно-технического потенциала Энергоатома как крупнейшего производителя электрической энергии в Украине.

Стоит отметить, что спрос на электрокары у Украины растет из года в год. Только в 2021 году украинцы приобрели 8,5 тысячи электрокаров. Это примерно на 20% больше, чем в 2020 году. Но в апреле-мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 (!) раз. В условиях энергетического кризиса "заправиться" от розетки сегодня намного дешевле.

Именно поэтому государственный Укргазбанк предложил свои финансовые возможности объединить с производственными мощностями Энергоатома. Проект и полезен, и нужен украинцам – развитие инфраструктуры для электромобилей будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств перед иностранными партнерами по декарбонизации.