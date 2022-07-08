Укргазбанк достроково повернув 2 млрд грн рефінансування НБУ

Банк ні на день не припиняв роботу попри військові дії

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6 липня 2022 року державний УКРГАЗБАНК здійснив дострокове погашення кредиту рефінансування в сумі 2 млрд гривень, отриманого від Національного банку України у поточному році.

Погашення, як повідомляє сайт фінустанови, відбулося "завдяки позитивній динаміці залучення коштів юридичних та фізичних осіб у червні цього року".

В банку нагадують, що попри військові дії, Укргазбанк ні на день не зупиняв кредитування реального сектору економіки. Зараз банк активно фінансує агросектор, підприємства критичної інфраструктури, харчову промисловість, продуктовий рітейл, переміщення підприємств у більш безпечні регіони, створення виробничих потужностей тощо.

Нагадаємо, 17 червня Укргазбанк та Енергоатом підписали важливий меморандум, завдяки якому в Україні зʼявиться національна мережа зарядних станцій для електромобілів.

Згідно меморандуму, сторони домовились розпочати спільну реалізацію проєкту з використанням фінансових можливостей Укргазбанку та виробничо-технічного потенціалу Енергоатома як найбільшого виробника електричної енергії в Україні.

Варто зазначити, що попит на електрокари в України зростає з року в рік. Тільки у 2021 році українці придбали 8,5 тисяч електрокарів. Це приблизно на 20% більше, ніж у 2020. Але у квітні-травні 2022 попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 (!) разів. В умовах енергетичної кризи “заправитися” від розетки сьогодні набагато дешевше.

Саме тому державний Укргазбанк запропонував свої фінансові можливості обʼєднати з виробничими потужностями Енергоатому. Проєкт і корисний, і потрібний українцям – розбудова інфраструктури для електромобілів сприятиме виконанню Україною своїх зобовʼязань перед іноземними партнерами щодо декарбонізації.