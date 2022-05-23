За чотири місяці українські банки зазнали збитків майже на 7,5 млрд грн

За січень-квітень цього року чистий збиток українських банків склав 7,426 млрд грн. Майже увесь збиток (97% або 7,267 млрд грн) припав тільки на квітень. Для порівняння, за той же період 2021 року прибуток склав 17,538 млрд грн, повідомляє Інтерфакс з посиланням на НБУ.

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Разом із тим доходи банків за чотири місяці зросли на 10,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 88,608 млрд грн, зокрема процентний дохід – на 18,9%, до 61,142 млрд грн, тоді як комісійний знизився на 8 ,9% – до 24,465 млрд грн.

Водночас витрати банків зросли на 53% – до 96,034 млрд грн, зокрема відсоткові витрати – на 4,9%, до 17,735 млрд грн, комісійні витрати – на 12,8%, до 11,3 млрд грн та витрати від відрахувань до резервів – у 6,8 раза, до 32,725 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2022 року з 69 платоспроможних українських банків 44 були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн. Всі інші були збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.