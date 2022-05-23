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За четыре месяца украинские банки понесли убытки почти на 7,5 млрд грн

За четыре месяца украинские банки понесли убытки почти на 7,5 млрд грн

За январь-апрель этого года чистый убыток украинских банков составил 7,426 млрд. грн. Почти весь убыток (97% или 7,267 млрд грн) пришелся только на апрель. Для сравнения, за тот же период 2021 года прибыль составила 17,538 млрд. грн., сообщает Интерфакс со ссылкой на НБУ.

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Вместе с тем доходы банков за четыре месяца выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 88,608 млрд грн, в том числе процентный доход – на 18,9%, до 61,142 млрд грн, тогда как комиссионный снизился на 8,9% – до 24,465 млрд грн.

В то же время расходы банков выросли на 53% – до 96,034 млрд грн, в том числе процентные расходы – на 4,9%, до 17,735 млрд грн, комиссионные расходы – на 12,8%, до 11,3 млрд грн и расходы от отчислений в резервы в 6,8 раза, до 32,725 млрд. грн.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных украинских банков 44 были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд. грн. Все остальные были убыточными с убытком 6,01 млрд. грн.

Автор:
Максим Беркаль