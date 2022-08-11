Українські банки отримали за півроку 4,6 млрд гривень збитку

У січні-червні поточного року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат у 4,6 мільярда гривень, повідомляє Національний банк України. Зокрема, в другому кварталі чистий збиток банківського сектору сягнув майже 4,5 мільярда гривень.

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Так, станом на 1 липня з 68 платоспроможних банків 47 були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10 мільярдів гривень, а 21 був збитковим і отримав збиток у 14,6 мільярда.

Стосовно складових загального фінрезультату в НБУ вказують, що темпи зростання чистого процентного доходу банків уповільнилися з 35% у січні-лютому до 19% за березень-червень у річному вимірі.

"Усі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті", - вказують у Нацбанку.

В свою чергу, комісійні доходи банків обмежує пригнічений попит на банківські послуги. Чистий комісійний дохід банківських установ скоротився за березень-червень на 35% р/р порівняно із зростанням на 15% р/р у січні-лютому.

Натомість операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками ІІ кварталу становив 33,5 мільярда гривень порівняно з 23,5 мільярда гривень у ІІ кварталі 2021 року.

Від’ємний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували резерви на 57,9 мільярда гривень, з чого у березні-червні - на 52,1 мільярда гривень.

В НБУ підкреслюють, що реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектору вперше за останні п’ять років.

"Резерви за кредитними збитками зростатимуть й надалі. Щоб зберегти операційну ефективність, банки мають пристосувати свої бізнес-моделі до роботи в кризових умовах, а також належним чином відображати фінансові показники для збереження фінансової стійкості банківського сектору", – наголошує заступник голови регулятора Ярослав Матузка.

Нагадаємо, що найбільш радикально фінансове становище українських банків змінилося за березень, коли їх прибутки обвалилися майже на 10 мільярдів гривень, пішовши загалом у невеликий мінус, а за квітень до цього додалося ще майже 7,3 мільярда гривень збитків, через що чотиримісячний фінрезультат сектору досяг від'ємної позначки у 7,426 мільярда гривень.

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