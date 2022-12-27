Индекс оливье: как за год изменилась стоимость новогоднего салата

В Украине за год индекс стоимости салата оливье вырос на 45%, что в общей сложности дороже на 94 грн для средней украинской семьи. Расчеты произведены на основе цен в супермаркетах Киева.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает сервис доставки продуктов Zakaz.ua.

Общая стоимость продуктов

В течение года из-за войны существенно выросли цены почти на все категории товаров. В частности, подорожание коснулось всех продуктов, входящих в состав популярного новогоднего салата.

Больше всего подскочила цена на овощи, а именно на морковь и лук – на 180%. На полках супермаркетов ценники на репчатую в среднем составляют 30 грн\кг, тогда как в декабре 2021 года цена была около 11 грн\кг. Килограмм моркови стоит 21,80 грн, а в прошлом году цена была около 8 грн. Также ощутимо подорожали огурцы. Килограмм свежих плодов стоит в среднем около 76,8 грн./кг. Квашенные соленые огурцы – 44-102 гривен за килограмм. В некоторых магазинах их продают в вакуумной упаковке по 400-800 г, также их можно приобрести на развес.

Не секрет, что в этом году яйца побили все невиданные рекорды и существенно подорожали. Сейчас их стоимость на полках супермаркетов составляет около 65 грн за десяток, что на 90% дороже, чем в декабре 2021 года.

В то же время майонез в среднем подорожал на 33%. Пачка соуса жирностью 72% и весом 300 грамм стоит около 39,9 грн, тогда как тогдашняя цена была 29,9 грн. Причина этого явления проста: главные ингредиенты в составе майонеза – яйца и подсолнечное масло – также выросли в цене.

Банка консервированного горошка в этом году обойдется от 30 до 50 гривен. Самый дорогой ингредиент салата – вареная докторская колбаса. Диапазон цен варьируется от 210 до 300 гривен за килограмм.

Во сколько обойдется приготовить салат на семью

Для определения стоимости индекса оливье 2022 за основу взят самый классический и популярный в народе рецепт блюда с ингредиентами в расчете на общий вес 3 кг.

В его состав входят следующие компоненты: картофель, морковь, яйца, свежие или маринованные огурцы, консервированный горошек, вареная колбаса, лук, овощи и майонез.

Аналитики Zakaz.ua рассчитали, как изменилась стоимость необходимого количества ингредиентов салата по классической рецептуре.

В итоге выяснилось, что за неделю до Нового года приготовить 3 кг салата оливье к праздничному столу на среднюю семью украинцам обойдется в 303,99 грн, тогда как по состоянию на 26 декабря 2021 года цена составляла 209,9 грн. Стоимость по отношению к прошлому году выросла на 45%.

Из этого делаем вывод, что себестоимость 1 кг оливье составляет в этом году почти 102 гривны.

Для тех, кто не хочет готовить оливье самостоятельно, есть возможность приобрести готовый салат в популярных украинских сетях супермаркетов. Правда, это обойдется несколько дороже. Цены на готовое блюдо колеблются от 174 до 285 грн за килограмм в зависимости от состава ингредиентов салата и магазина ритейлера.

Напомним, за год значительное удорожание коснулось всех потребительских товаров повседневного спроса из продуктовой корзины украинца. Больше всего подскочили цены на лук, яйца, бананы и огурцы.

Источник фото: Depositphotos