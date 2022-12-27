Індекс олів'є: як за рік змінилася вартість новорічного салату

В Україні за рік індекс вартості салату олів'є зріс на 45%, що у загальному дорожче на 94 грн для середньої української родини. Розрахунки проведені на основі цін в супермаркетах Києва.

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Про це повідомляє сервіс доставки продуктів Zakaz.ua.

Загальна вартість продуктів

Протягом року через війну зросли ціни майже на всі категорії товарів. Зокрема, подорожчання торкнулося всіх продуктів, які входять до складу популярного новорічного салату.

Найбільше підскочила ціна на овочі, а саме на моркву та цибулю - на 180%. У супермаркетах цінники на ріпчасту в середньому становлять 30 грн\кг, тоді як у грудні 2021 ціна була близько 11 грн\кг. Кілограм моркви коштує 21,80 грн, а минулого року ціна була близько 8 грн. Також відчутно подорожчали огірки. Кілограм свіжих овочів коштує в середньому близько 76,8 грн\кг. Квашені солоні огірки – 44-102 гривень за кілограм. В деяких магазинах їх продають у вакуумній упаковці по 400-800 грамів, також їх можна придбати на вагу.

Відомо, що яйця цього року побили всі небачені рекорди та суттєво подорожчали. Наразі середня їх вартість на поличках супермаркетів становить близько 65 грн за десяток, що на 90% дорожче, аніж в грудні 2021 року.

Водночас майонез у середньому подорожчав на 33%. Пачка соусу жирністю 72% та вагою 300 грамів коштує близько 39,9 грн, тоді як тогорічна ціна була 29,9 грн. Причина цього явища проста: головні інгредієнти в складі майонезу - яйця та соняшникова олія - також зросли в ціні.

Банка консервованого горошку цьогоріч обійдеться від 30 до 50 гривень. Найдорожчий інгредієнт салату – варена лікарська ковбаса. Діапазон цін великий – від 210 до 300 гривень за кілограм.

У скільки обійдеться приготувати салат на сім'ю

Для визначення вартості індексу олів’є 2022 року за основу взято найкласичніший та популярний в народі рецепт страви з інгредієнтами у розрахунку на загальну вагу 3 кг.

До його складу входять наступні компоненти: картопля, морква, яйця, свіжі або мариновані огірки, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, овочі, майонез.

Аналітики Zakaz.ua розрахували, як змінилася вартість необхідної кількості інгредієнтів салату за класичною рецептурою.

У підсумку з’ясувалося, що за тиждень до Нового року приготувати 3 кг салату олів’є до святкового столу на середню сім’ю українцям коштуватиме 303,99 грн, тоді як станом на 26 грудня 2021 року ціна становила 209,9 грн. Вартість відносно минулого року зросла на 45%.

З цього робимо висновок, що собівартість 1 кг олів’є цьогоріч становить майже 102 гривні.

Для тих, хто не хоче готувати олів’є самостійно, є можливість придбати одразу готовий салат в популярних українських мережах супермаркетів. Щоправда, це коштуватиме дорожче. Ціни на готову страву коливаються від 174 до 285 грн за кілограм залежно від складу інгредієнтів салату та магазину ритейлера.

Нагадаємо, за рік значне подорожчання спіткало всі споживчі товари повсякденного попиту з продуктового кошика українця. Найбільше підскочили ціни на цибулю, яйця, банани та огірки.

Джерело фото: Depositphotos