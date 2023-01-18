Українські фермери змушені знижувати ціни на цибулю

Ще минулого тижня українські виробники активно підвищували відпускні ціни на цибулю, але сьогодні вони знову змушені їх знизити. Основною причиною ситуації стало різке падіння продажів у даному сегменті.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, минулого тижня більшість оптових компаній скоротили закупівлі цибулі, вважаючи підвищення відпускних цін у даному сегменті необґрунтованим.

Сьогодні виробники цибулі знизили ціни на свою продукцію до 23-26 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Ще однією причиною понижувального цінового тренду в даному сегменті стала якість цибулі.

"Через постійні перебої з електроенергією, якість даної продукції почала стрімко погіршуватися. Більшість виробників ухвалили рішення знизити відпускні ціни, щоб швидше продати наявні обсяги ріпчастої цибулі й не витрачатися на подальше зберігання даної продукції, яке цього сезону обходиться українським фермерам дуже дорого", - зазначають аналітики.

Але, попри зниження відпускних цін, на сьогодні цибуля в Україні пропонується до продажу в середньому у 2,6 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають, що відпускні ціни в даному сегменті можуть стрімко зрости, особливо у весняний період. Свою думку вони аргументують тим, що запаси цибулі в українських господарствах стрімко скорочуються.

Нагадаємо, наразі фермери намагаються не тримати довго картоплю на складах, адже її якість псується через відключення електроенергії. Тому на ринку спостерігається збільшення пропозиції, що призведе до падіння цін на картоплю.