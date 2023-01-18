Украинские фермеры вынуждены снижать цены на лук

Еще на прошлой неделе украинские производители активно повышали отпускные цены на лук, но сегодня они снова вынуждены снизить их. Основной причиной ситуации стало резкое падение продаж в данном сегменте.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на прошлой неделе большинство оптовых компаний сократили закупки лука, считая повышение отпускных цен в данном сегменте необоснованным.

Сегодня производители лука снизили цены на свою продукцию до 23-26 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Еще одной причиной понижающего ценового тренда в данном сегменте стало качество лука.

"Из-за постоянных перебоев с электроэнергией, качество данной продукции начало стремительно ухудшаться. Большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены, чтобы быстрее продать имеющиеся объемы репчатого лука и не тратиться на дальнейшее хранение данной продукции, которое в этом сезоне обходится украинским фермерам очень дорого", - отметили аналитики.

Но, несмотря на снижение отпускных цен, на сегодняшний день лук в Украине предлагается к продаже в среднем в 2,6 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают, что отпускные цены в данном сегменте могут стремительно увеличиться, особенно в весенний период. Свое мнение они аргументируют тем, что запасы лука в украинских хозяйствах быстро сокращаются.

Напомним, сейчас фермеры стараются не держать долго картофель на складах, ведь его качество портится из-за отключения электроэнергии. Поэтому на рынке наблюдается увеличение предложения, что приведет к падению цен на картофель.