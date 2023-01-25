Какие продукты подешевели в Украине за 2022 год: цены

За 2022 год большинство продуктов питания в магазинах подорожало, но некоторые позиции потеряли в цене – в основном овощи, орехи и фрукты. Среди овощей борщового набора подешевели капуста и свекла.

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Об этом сообщили специалисты сервиса доставки Zakaz.ua, проанализировавшие цены в крупнейших сетях супермаркетов в Украине.

Свекла в среднем за год подешевела на 27%. Теперь ее цена составляет 10-12 грн/кг в зависимости от магазина ритейлера, тогда как в прошлом году ценники были от 13 до 20 грн за килограмм.

Белокочанная капуста упала в цене на 6% и стоит в среднем около 12-13 грн/кг. Молодая капуста подешевела на 40% — до 29,9 грн, тогда как в прошлом году ценники были около 50 грн/кг.

Наибольшее падение цены продемонстрировал лук "Шалот" (известный как "кущевка") — подешевел на 43%, до 102,9 грн за килограмм.

Зеленый перец в фасованном виде на конец января 2023 года в украинских супермаркетах стоит около 76 грн за 200 граммов продукта, тогда как в январе 2022 года — 80 грн. Украинский чеснок сейчас стоит около 105 грн. за килограм, что дешевле на 25%.

По сравнению с январем прошлого года подешевели салаты Лоло Бендо (на 22%), Лоло Россо (на 25%), Радичио (на 12%) и Фризе (на 7%).

Цена сельдерея в среднем снизилась до 89,9 грн\кг, что на 10% дешевле цены в этом году. Корень сельдерея потерял в цене 6%.

Что касается фруктов, то лидером в ассортименте среди понижения цен стали кокосы, стоимость которых упала в среднем на 23%. Также упали цены на экзотические фрукты гранадилла и киви "Голд" - на 7% и 15% соответственно. Сорта яблок "Ред Чиф", "Гала" и "Гренни Смит" сейчас стоят от 13 до 25 грн за кг.

В январе 2023 года также начали дешеветь крупы: гречка, пшено. Пока средний ценник на гречку составляет 68,7 грн за килограмм, в декабре - 73,85 грн. Килограмм пшена сейчас стоит в среднем 27,85 гривны, что значительно дешевле, чем в декабре, когда ценник составил 30,40 грн за килограмм.

Напомним, также производители прогнозируют снижение стоимости яиц во втором квартале 2023 года – цена может уменьшиться на 25-35%.