Дефицит моркови провоцирует рост цен

На украинском рынке наблюдается стремительный рост цен на морковь. Сегодня данную продукцию предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Повышение цен на продукцию эксперты объясняют тем, что у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, урожай которой в этом сезоне был довольно низким.

Так, сегодня морковь предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

Нарастающую ценовую динамику в данном сегменте эксперты проекта объясняют стремительным сокращением предложения моркови в местных хозяйствах.

"Многие фермеры уже успели реализовать заложенную продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам", - объясняют аналитики.

Они отмечают, что в настоящее время цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце января прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего ценового роста в данном сегменте.

"Это связано с тем, что качественной моркови в хранилищах украинских хозяйств и так осталось очень мало, а постоянные перебои с электроэнергией оказывают негативное влияние на качество этой продукции. По словам самих производителей, запасов местной моркови вряд ли хватит до конца этого сезона", – подчеркивают аналитики.

Отметим, отпускные цены на лук в Украине снова начали расти. Сегодня эта продукция поступает в продажу по 27–32 грн/кг.

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