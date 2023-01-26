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Категория
Агро
Дата публикации

Дефицит моркови провоцирует рост цен

Дефицит моркови провоцирует рост цен

На украинском рынке наблюдается стремительный рост цен на морковь. Сегодня данную продукцию предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Повышение цен на продукцию эксперты объясняют тем, что у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, урожай которой в этом сезоне был довольно низким.

Так, сегодня морковь предлагают на продажу по 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

Нарастающую ценовую динамику в данном сегменте эксперты проекта объясняют стремительным сокращением предложения моркови в местных хозяйствах.

"Многие фермеры уже успели реализовать заложенную продукцию, большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее договорам", - объясняют аналитики.

Они отмечают, что в настоящее время цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце января прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего ценового роста в данном сегменте.

"Это связано с тем, что качественной моркови в хранилищах украинских хозяйств и так осталось очень мало, а постоянные перебои с электроэнергией оказывают негативное влияние на качество этой продукции. По словам самих производителей, запасов местной моркови вряд ли хватит до конца этого сезона", – подчеркивают аналитики.

Отметим, отпускные цены на лук в Украине снова начали расти. Сегодня эта продукция поступает в продажу по 27–32 грн/кг.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько