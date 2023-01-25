В Україні дорожчає цибуля: які ціни

Відпускні ціни на цибулю в Україні знову почали зростати. Сьогодні ця продукція надходить у продаж по 27-32 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що оператори ринку вже зараз говорять про можливий дефіцит якісної продукції наприкінці сезону. Вони наголошують, що виробництво цибулі в країні цього року помітно знизилося.

При цьому через несприятливі погодні умови суттєво зріс відсоток некондиційної цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню.

За даними щоденного моніторингу проєкту, з початку цього тижня українські фермери підняли відпускні ціни на цибулю в середньому на 16%.

За словами фахівців, ще минулої п’ятниці основні обсяги цибулі виробники реалізовували в межах 23-26 грн/кг. Сьогодні ж ця продукція надходить у продаж по 27-32 грн/кг.

"Приводом для підвищення цін на цибулю стала, перш за все, обмежена пропозиція цибулі. Більшість господарств прагнуть насамперед розпродати продукцію, якість якої почала стрімко погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісну цибулю виробники вважають за краще залишати в холодильниках і планують почати її реалізацію не раніше початку весни. Також скорочення обсягів імпортної цибулі з країн Центральної Азії надає суттєву підтримку цінам", - зауважують аналітики.

Вони додають, що сьогодні ціни на цибулю в Україні вже в середньому в 3,2 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас виробники впевнені в подальшому подорожчанні цієї продукції, оскільки запаси якісної цибулі в господарствах дуже обмежені. Щобільше, більшість фермерів заявляють про свій намір і надалі переглядати ціни у бік збільшення за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.

Нагадаємо, наразі фермери намагаються не тримати довго картоплю на складах, адже її якість псується через відключення електроенергії. Тому на ринку спостерігається збільшення пропозиції, що призведе до падіння цін на картоплю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com