В Украине дорожает лук: какие цены

Отпускные цены на лук в Украине снова начали расти. Сегодня эта продукция поступает в продажу по 27–32 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что операторы рынка уже сейчас говорят о возможном дефиците качественной продукции в конце сезона. Они отмечают, что производство лука в стране в этом году заметно снизилось.

При этом из-за неблагоприятных погодных условий существенно вырос процент некондиционного лука, который не подлежит длительному хранению.

По данным ежедневного мониторинга проекта, с начала текущей недели украинские фермеры подняли отпускные цены на лук в среднем на 16%.

По словам специалистов, еще в прошлую пятницу основные объемы лука производители реализовывали в пределах 23-26 грн/кг. Сегодня эта продукция поступает в продажу по 27-32 грн/кг.

"Поводом для повышения цен на лук стало, прежде всего, ограниченное предложение лука. Большинство хозяйств стремятся прежде всего распродать продукцию, качество которой начало стремительно ухудшаться в результате длительного хранения. В то же время качественный лук производители предпочитают оставлять в холодильниках и планируют начать его реализацию не раньше начала весны. Также сокращение объемов импортного лука из стран Центральной Азии оказывает существенную поддержку ценам", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что сегодня цены на лук в Украине уже в среднем в 3,2 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время, производители уверены в дальнейшем подорожании этой продукции, поскольку запасы качественного лука в хозяйствах очень ограничены. Более того, большинство фермеров заявляют о своем намерении и в дальнейшем пересматривать цены в сторону увеличения при сохранении сегодняшних темпов сбыта.

Напомним, сейчас фермеры стараются не держать долго картофель на складах, ведь его качество портится из-за отключения электроэнергии. Поэтому на рынке наблюдается увеличение предложения, что приведет к падению цен на картофель.

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