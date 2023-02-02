На этой неделе отпускные цены на лук в Украине установили очередной рекорд, преодолев рубеж 30 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Не остается сомнений, что повышение в данном сегменте будет сохраняться и дальше, поскольку на эту продукцию сохраняется ажиотажный спрос, а запасы лука во многих украинских хозяйствах уже практически исчерпаны", - отмечают аналитики.

На сегодня отпускные цены на лук уже выросли до 30-35 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом ценник 35 грн/кг на сегодняшний день рекордный за всю историю независимости Украины и по сравнению с прошлым годом отпускные цены в данном сегменте выросли в среднем в 4 раза.

"Масла в огонь подлили также постоянные перебои с электроэнергией, из-за которых оказалась непригодной значительная часть лука в хранилищах. Именно поэтому сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке", - подчеркивают аналитики.

Они добавили, что рассчитывать на поставку импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки.

Отметим, на украинском рынке наблюдается стремительный рост цен на морковь из-за сокращения запасов в хозяйствах. В настоящее время цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце января прошлого года.

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