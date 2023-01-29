В Украине дорожают томаты из-за перебоев со снабжением

Заметное увеличение спроса на тепличные томаты на украинском рынке, а также значительное сокращение предложения этой продукции стимулируют очередной рост цен в этом сегменте.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основным поставщиком тепличной продукции на украинский рынок в настоящее время выступает Турция, но последние несколько недель здесь отмечались неблагоприятные погодные условия, что привело к существенному уменьшению поставок тепличных овощей на внешние рынки.

В частности, уже сейчас импортные томаты поступают в продажу по 65-73 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Основной причиной подорожания, по словам продавцов, является то, что предложение тепличных томатов на украинском рынке сократилось до минимума. Большинство тепличных комбинатов уже полностью завершили реализацию овощей предыдущего оборота. В то же время, спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, что является основным драйвером роста цен", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что сегодня импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

"Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – временное явление. Они не исключают, что уже с середины февраля отпускные цены начнут снижаться, после того, как большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок с новым оборотом тепличных овощей", - подчеркивают эксперты.

Отметим, на украинском рынке наблюдается стремительный рост цен на морковь из-за сокращения запасов в хозяйствах. В настоящее время цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем в конце января прошлого года.