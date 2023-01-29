В Україні дорожчають томати через перебої з постачанням

Помітне збільшення попиту на тепличні томати на українському ринку, а також суттєве скорочення пропозиції цієї продукції стимулюють чергове зростання цін у цьому сегменті.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що основним постачальником тепличної продукції на український ринок у цей час року виступає Туреччина, але останні кілька тижнів тут відзначалися несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення поставок тепличних овочів на зовнішні ринки.

Зокрема, вже зараз імпортні томати надходять у продаж по 65-73 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Основною причиною подорожчання, за словами продавців, є те, що пропозиція тепличних томатів на українському ринку скоротилася до мінімуму. Більшість тепличних комбінатів вже повністю завершили реалізацію овочів попереднього обороту. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високим, що є основним драйвером зростання цін", - зазначають аналітики.

Вони додають, що сьогодні імпортні томати на українському ринку коштують у середньому у 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці січня 2022 року.

"Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті – тимчасове явище. Вони не виключають, що вже з середини лютого відпускні ціни почнуть знижуватися, після того, як більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом тепличних овочів", - підкреслюють експерти.

Зазначимо, на українському ринку спостерігається стрімке зростання цін на моркву через скорочення запасів у господарствах. Наразі ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,2 раза вища, ніж наприкінці січня минулого року.