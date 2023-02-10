Цены на лук продолжают шокировать: какая стоимость

Лук остается одной из наиболее популярных позиций на плодоовощном рынке Украины. Его запасы в украинских хранилищах стремительно сокращаются, а импорт очень незначителен и не может удовлетворить растущий спрос.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что торговля в данном сегменте сегодня идет очень активно, при этом предложение данной продукции стремительно сокращается, что в свою очередь подстегивает очередной виток роста цен на лук.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, в настоящее время украинские хозяйства предлагают к продаже качественный лук по 33-39 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

На этой неделе несколько расширился список стран-поставщиков лука в Украину. Так, кроме Германии, на украинский рынок стал поступать лук производства Нидерландов и Египта.

"Но поставки этой продукции очень незначительны и в полной мере не могут удовлетворить высокий спрос в этом сегменте", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что в настоящее время цена на лук в Украине уже в среднем в 4,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию в данном сегменте сохранится и дальше, а темпы роста цен на лук будут ускоряться с сокращением запасов в хранилищах украинских хозяйств.

Отметим, только на прошлой неделе отпускные цены на лук в Украине установили очередной рекорд, преодолев рубеж 30 грн/кг.

В то же время, украинские фермеры массово начали продавать морковь из хранилищ, что в свою очередь сразу отразилось на отпускных ценах в данном сегменте.