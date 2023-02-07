Українські фермери знизили ціну на моркву

Основною причиною здешевлення цієї продукції стало збільшення пропозиції моркви на ринку.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Більшість українських фермерів вважали недоцільним і надалі зберігати ці коренеплоди і масово почали продавати моркву зі сховищ, що у свою чергу одразу позначилося на відпускних цінах у даному сегменті.

Так, українські фермери готові відвантажувати моркву від 18 до 25 грн/кг ($0,49-0,68/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами ключових гравців ринку, негативний вплив на ціни в даному сегменті чинить збільшення пропозиції моркви з місцевих господарств.

Нагадаємо, що на початку лютого ціни на цибулю в Україні встановили черговий рекорд.