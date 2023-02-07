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Агро
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Украинские фермеры снизили цену на морковь

Украинские фермеры снизили цену на морковь
Фото: Delo.ua

Основной причиной удешевления этой продукции явилось увеличение предложения моркови на рынке.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Большинство украинских фермеров считают нецелесообразным и дальше сохранять эти корнеплоды и массово начали продавать морковь из хранилищ, что в свою очередь повлияло на отпускные цены в данном сегменте.

Таким образом украинские фермеры готовы отгружать морковь от 18 до 25 грн/кг ($0,49-0,68/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

По словам ключевых игроков рынка, негативное влияние на цены в данном сегменте оказывает увеличение предложения моркови из хозяйств.

Напомним, что в начале февраля цены на лук в Украине установили очередной рекорд.