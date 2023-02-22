В Україні дорожчають томати через відсутність поставок із Туреччини: які ціни

На цьому тижні пропозиція тепличних помідорів на українському ринку знову скоротилася. Насамперед це було пов'язано зі скороченням поставок із Туреччини через землетрус.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що більшість українських тепличних комбінатів планують розпочати масову реалізацію нового обороту томатів наприкінці березня.

Водночас пропозиція цієї продукції із зовнішнього ринку також скоротилася. Насамперед це було пов'язано зі скороченням поставок томатів із Туреччини через землетрус.

Таким чином, представники оптових компаній отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію.

Так, на сьогоднішній день томати виробництва Туреччина надходять у продаж у діапазоні 85-100 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж тижнем раніше.

"За словами ключових гравців ринку, постачання турецьких томатів цього тижня були малооб'ємними та нерегулярними, при цьому попит у даному сегменті навпаки продовжував зростати. Усі ці фактори й призвели до чергового подорожчання імпортних томатів на українському ринку", - пояснюють аналітики.

Вони додають, що на сьогоднішній день вартість імпортних томатів в Україні вже в середньому в 1,8 раза вища, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість представників оптових компаній не відкидають чергового підвищення цін у даному сегменті вже з наступного тижня.

Зазначимо, через землетрус в Туреччині в Україні також дорожчають огірки. Вартість імпортного огірка на сьогоднішній день становить 80-97 грн/кг.