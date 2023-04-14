Из-за оккупации, заминированности и нехватки финансирования посевные площади в 2023 году значительно уменьшатся

С конца марта в Украине началась активная посевная кампания. Все области, в которых есть возможность осуществлять половые работы, открыли их. Исключением являются оккупированные, заминированные и те территории, где ведутся боевые действия. В настоящее время уже засеяно более 700 тыс. га.

О ходе посевной рассказал заместитель председателя ВАР Денис Марчук во время брифинга в медиа-центре "Укринформ":

По его словам, в этом году посевная происходит в очень тяжелых условиях, за неимением необходимого финансирования. В 2023 году финансовые запасы у агропроизводителей истекли, и они не получили дополнительного финансирования. Весь предыдущий сезон производители торговали зерном в убыток или по ценам, близким к себестоимости и поэтому есть определенные трудности.

Марчук отметил, что больше всего на нынешнюю посевную кампанию повлияет оккупация, заминированность и загрязнение земель в результате боевых действий. Из-за этого украинские аграрии не смогут засеять 7 млн га.

В настоящее время планируется засеять 19 млн га, что позволит обеспечить продовольствием как внутренний рынок, так и экспорт. Чтобы повысить доходность, аграрии будут увеличивать площади под масличными культурами – под подсолнечником будет не менее 6 млн г. Также в этом году фермеров интересуют соя и рапс.

Он подчеркнул, что прогнозировать будущий урожай еще рано, поскольку на него значительно повлияют показатели внесения удобрений.

В марте стало известно, что в ближайшее время Кабинет Министров возобновит льготное кредитование для аграриев в рамках государственной программы "5-7-9". Государство будет предоставлять кредитные гарантии до 50% от суммы займа.