В преддверии посевной аграриям обещают вернуть льготное кредитование

В ближайшее время Кабинет Министров возобновит льготное кредитование для аграриев в рамках государственной программы "5-7-9". Государство будет предоставлять кредитные гарантии до 50% от суммы займа.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время встречи с аграриями.

По его словам, плановый размер кредитной гарантии будет на уровне 50% суммы кредита.

Сольский также отметил, что в Верховной Раде находятся законопроекты, предусматривающие освобождение от налогообложения плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Также должны освободить от уплаты налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества в результате вооруженной агрессии РФ.

Отметим, в Украине накануне весенней посевной сложилась ситуация, более критическая для агросектора, чем в начале войны.

В 2022 году, когда началась война, аграрии задействовали все собственные ресурсы, под минами и обстрелами вышли в поля, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Тогда посевную спасла программа льготного кредитования для товаропроизводителей 5-7-9, которой воспользовались около 44 тыс. агропроизводителей.

Сейчас аграрии столкнулись с тем, что программа льготного кредитования от государства не продлена. У фермеров нет средств, чтобы закупить горюче-смазочные материалы, семена, удобрения и т.д.

Поэтому без льготного кредитования посевной есть риск, что многие производители с/х продукции прекратят хозяйственную деятельность.

Как ранее сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, по предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем.

В настоящее время в Украине более 5 миллионов гектар (50 тысяч км2) сельскохозяйственной земли непригодны к использованию. Причина – деятельность страны-агрессорки РФ на этих территориях.