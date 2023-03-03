Понад 5 мільйонів гектар українських земель непридатні до обробки: у чому причина

В Україні понад 5 мільйонів гектар (50 тисяч км2) сільськогосподарської землі непридатні до використання. Причина - діяльність країни-агресорки РФ на цих територіях.

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Відповідну статистику оприлюднив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Для аналізу використовувалися дані від обласних військових адміністрацій (ОВА).

"Внаслідок бойових дій колосальні площі земель поки непридатні до використання. Вони заміновані, забруднені вибухонебезпечними залишками або ж на них тривають бойові дії", - пояснює Гайду.

Такі землі сільськогосподарського призначення потребують обстеження. Без цього їх неможливо засіяти.

"Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4,5 мільйонів гектар, хоча минулого року ці культури висіяли на 7,7 мільйонах гектар. Це напряму впливає на продовольчу стабільність країни", - наголосив нардеп.

Тож, Україна залучає міжнародні організації для швидшого розмінування своїх території. Зокрема, представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) цього року планують виділити близько 50 мільйонів доларів на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів.

"Сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливостей зробити це самостійно", - резюмував Гайду.

Нагадаємо, у Мінагрополітики спрогнозували, що до середини травня встигнуть розмінувати щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Наприкінці січня у відомстві повідомляли, що українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій.