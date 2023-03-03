Более 5 миллионов гектаров украинских земель непригодны к обработке: в чем причина

В Украине более 5 миллионов гектаров (50 тысяч км2) сельскохозяйственных земель непригодны к использованию. Причина – деятельность страны-агрессора РФ на этих территориях.

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Соответствующую статистику обнародовал председатель комитета по аграрной и земельной политике Александр Гайду. Для анализа использовались данные от областных военных администраций (ОВА).

"В результате боевых действий колоссальные площади земель пока непригодны к использованию. Они заминированы, загрязнены взрывоопасными остатками или же на них продолжаются боевые действия", - объясняет Гайду.

Такие земли сельскохозяйственного назначения нуждаются в обследовании. Без этого их невозможно засеять.

"Например, озимые посевы засеяли всего на площади 4,5 миллионов гектар, хотя в прошлом году эти культуры высеяли на 7,7 миллионах гектар. Это напрямую влияет на продовольственную стабильность страны", - подчеркнул нардеп.

Украина привлекает международные организации для разминирования своих территории. В частности, представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в текущем году планируют выделить около 50 миллионов долларов на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов таких средств.

"Сегодня наша первоочередная задача с помощью международных партнеров создать условия для разминирования земли малых и средних аграриев, у которых нет возможностей сделать это самостоятельно", - резюмировал Гайду.

Напомним, в Минагрополитики спрогнозировали, что к середине мая успеют разминировать не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

В конце января в ведомстве сообщали, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий.