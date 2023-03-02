Экс-руководство Центра сертификации семян "вымыло" 9 миллионов гривен на закупке зерна - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро 2 марта сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшим руководителям госпредприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и его полтавского филиала, а также бенефициару и директору двух частных компаний.

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Как сообщается в сообщении бюро, следствие установило, что в начале 2020 года чиновники заключили договоры на поставку частным компаниям зерна будущего урожая.

Впоследствии подозреваемые умышленно внесли изменения в эти договоры – отменили пункт о требовании учитывать рыночные цены на момент поставки. В результате зерно было продано по цене, почти вдвое меньше рыночной, чем госпредприятию был нанесен ущерб на 9,1 миллиона гривен.

Действия должностных лиц квалифицированы по части 2 статьи 28, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц). В свою очередь, бенефециару и руководителю компании вменяют пособничество (часть 5 статьи 27 УК) в указанном преступлении.

Отмечается, что фигуранты были разоблачены при оперативном сопровождении полтавского областного управления департамента стратегических расследований Нацполиции, однако других подробностей дела не приводится.

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