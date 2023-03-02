Екскерівництво Центру сертифікації насіння "вимило" 9 мільйонів гривень на закупівлі зерна - НАБУ

Національне антикорупційне бюро 2 березня повідомило про підозру в зловживанні службовим становищем колишнім керівникам держпідприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" та його полтавської філії, а також бенефіціару та директору двох приватних компаній.

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Як ідеться в повідомленні бюро, слідство встановило, що на початку 2020 року посадовці уклали договори на постачання приватним компаніям зерна майбутнього врожаю.

Згодом підозрювані умисно внесли зміни до цих договорів – скасували пункт про вимогу враховувати ринкові ціни на момент поставки. В результаті зерно продали за ціною, майже вдвічі меншою за ринкову, чим заподіяли держпідприємству 9,1 мільйона гривень збитків.

Дії посадовців кваліфіковані за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб). В свою чергу, бенефеціару і керівнику компанії інкримінують пособництво (частина 5 статті 27 КК) у зазначеному злочині.

Зазначається, що фігурантів було викрито за оперативного супроводу полтавського обласного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, втім інших подробиць справи не наводиться.

Джерело фото: ua.depositphotos.com