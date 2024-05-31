LTG Group заменяет российскую систему безопасности локомотивов украинским

Литовская железнодорожная группа LTG Group начинает замену российской системы безопасности локомотивов "КЛУБ-У" на украинскую разработку от компании SRPA Impulse, выигравшей соответствующий тендер и уже приступившей к проектированию новой системы.

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Об этом пишет Railway Supply.

Решение о замене было принято после оценки соответствия SRPA Impulse интересам национальной безопасности Литвы, проведенной специальной комиссией.

Предполагается поэтапная замена "КЛУБ-У" на локомотивах LTG Link, LTG Cargo, LTG Infra и железнодорожных вагонах группы. В общем, новую систему установят на 163 единицах подвижного состава.

"Мы ускоряем реализацию наших планов и стремимся как можно быстрее отойти от российской системы локомотивной безопасности "КЛУБ-У" для обеспечения использования безопасной системы и поставок запасных частей во всех локомотивах и вагонах LTG Group. … наша цель – как можно быстрее получить оборудование, полностью совместимое с интересами национальной безопасности и дружественных Литве стран", – объяснил решение директор по устойчивости LTG Group Гедиминас Шечкус.

Для реализации проекта LTG Group инвестирует 10,1 млн. евро. Он является частью программы FREE Rail, целью которой является интеграция железнодорожного сектора Литвы в европейскую систему.

Украинская SRPA Impulse стала победителем конкурса на замену российской системы благодаря соответствию требованиям национальной безопасности Литвы.

Добавим, 9 мая в Мюнхене "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Литовской железнодорожной компанией LTG Cargo. Железнодорожники планируют реализовать совместный проект "Операционная модель FREE Rail". Цель проекта состоит в увеличении пропускной способности железной дороги, создании общей железнодорожной системы и развитии перевозок по пути 1520 мм.