LTG Group замінює російську систему безпеки локомотивів на українську

Литовська залізнична група LTG Group розпочинає заміну російської системи безпеки локомотивів "КЛУБ-У" на українську розробку від компанії SRPA Impulse, яка виграла відповідний тендер і вже приступила до проектування нової системи.

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Про це пише Railway Supply.

Рішення про заміну було ухвалене після оцінки відповідності SRPA Impulse інтересам національної безпеки Литви, проведеної спеціальною комісією.

Передбачається поетапна заміна "КЛУБ-У" на локомотивах LTG Link, LTG Cargo, LTG Infra та залізничних вагонах групи. Загалом нову систему встановлять на 163 одиницях рухомого складу.

"Ми прискорюємо реалізацію наших планів і прагнемо якнайшвидше відійти від російської системи локомотивної безпеки "КЛУБ-У" для забезпечення використання безпечної системи та постачання запасних частин у всіх локомотивах та вагонах LTG Group. … наша мета – якнайшвидше отримати обладнання, повністю сумісне з інтересами національної безпеки, та з дружніх Литві країн", – пояснив рішення директор із стійкості LTG Group Гедімінас Шечкус.

Для реалізації проекту LTG Group інвестує 10,1 млн євро. Він є частиною програми FREE Rail, метою якої є інтеграція залізничного сектору Литви до європейської системи.

Українська SRPA Impulse стала переможцем конкурсу на заміну російської системи завдяки відповідності вимогам національної безпеки Литви

Додамо, 9 травня у Мюнхені "Укрзалізниця" підписала меморандум про співробітництво з Литовською залізничною компанією LTG Cargo. Залізничники планують реалізувати спільний проєкт “Операційна модель FREE Rail”. Мета проєкту полягає в збільшенні пропускної спроможності залізниці, створення спільної залізничної системи та розвиток перевезень по колії 1520 мм.