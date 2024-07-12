Литовська компанія придбала в Україні 500 вагонів для перевезення зерна

Литовська вантажна залізнична компанія LTG Cargo придбала 500 українських вагонів для перевезення зернових культур.

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Про це пише Rail.insider із посиланням на інформацію компанії.

LTG Cargo розвиває співпрацю з Україною

Зазначається, що нові вагони допоможуть LTG Cargo значно збільшити свої логістичні можливості.

Очікується, що компанія зможе перевозити додатково приблизно 1,2 млн т вантажів на рік.

Планується, що перші вагони дістануться Литви у найближчі кілька місяців, решта 300 буде закуплена до кінця цього року. У першому кварталі 2025 року очікується поставка ще 200 вагонів.

Наголошується на тому, що LTG Cargo закупила всі вагони в українських виробників, тим самим зміцнивши співпрацю між українськими виробниками та компаніями LTG Group.

"Це важливо не лише для підтримки України у боротьбі з російською агресією, а й для забезпечення альтернативи з боку України для російських та білоруських запчастин, постачання яких було перервано, коли РФ почала війну. LTG Cargo закуповує все більше деталей і комплектуючих, які використовує у своїх вагонах, саме в українських виробників", — підкреслили в LTG Cargo.

Нові вагони допоможуть наростити обсяги перевезень

В компанії зауважують, що зараз перевезення зерна становлять приблизно 13–14% всіх обсягів вантажів і стабільно зростають з кожним роком. Оновлений парк вагонів буде використовуватися передусім для збільшення обсягів перевезень вантажів усередині країни та до Клайпедського морського порту.

"Враховуючи зростання попиту на ринку, ми планували збільшити обсяг перевезення зернових залізницею всередині країни до 60% від загальної кількості перевезень зерна. Тож новопридбані вагони дадуть змогу стабільно нарощувати обсяги перевезень зернових культур", - прокоментувала очільниця LTG Cargo Егле Шіме.

Наразі парк вагонів литовського перевізника для перевезення зерна становить приблизно 1200 одиниць. Технічне обслуговування вагонів буде здійснювати фахівці з ремонту вантажних вагонів LTG Cargo.

Нагадаємо, литовська залізнична група LTG Group розпочинає заміну російської системи безпеки локомотивів "КЛУБ-У" на українську розробку від компанії SRPA Impulse, яка виграла відповідний тендер і вже приступила до проектування нової системи.

Також "Укрзалізниця" та LTG Group будуть розвивати інтермодальний маршрут Клайпеда—Київ.

На Львівщині запустили серійне виробництво зерновозів української комплектації

У Львівській області запустили серійне виробництво зерновозів повністю української комплектації.

Компанія вже випустила близько 5 тисяч зерновозів різних типів.

Підприємство підписало низку контрактів – як внутрішніх, так і закордонних.