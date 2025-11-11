НБУ временно заблокировал Порошенко право голоса в МИБ и инвестфонде

Национальный банк временно запретил народному депутату, экс-президенту Петру Порошенко пользоваться правом голоса за контрольным пакетом акций Международного инвестиционного банка (МИБ).

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 20 октября 2025 года.

НБУ ограничил полномочия Порошенко

В частности, регулятор применил к Петру Порошенко временный запрет на использование права голоса по его доле в Международном инвестиционном банке.

Речь идет о 64,98% акций МИБ, принадлежащих ему косвенно через инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Запрет будет действовать до момента устранения выявленных нарушений.

НБУ также временно запретил инвестиционному фонду "Прайм Эссетс Кепитал" пользоваться правом голоса за 64,98% акций Международного инвестиционного банка, которыми фонд владеет напрямую.

Запрет будет действовать до устранения выявленных нарушений и касается голосования 58972 простыми именными акциями, составляющими контрольный пакет в уставном капитале банка.

Скриншот по решению НБУ.

О деловой репутации Порошенко

Нацбанк Украины 28 апреля 2025 года решил, что бизнес-репутация Петра Порошенко "небезупречна". Это касается его как главного владельца Международного инвестиционного банка.

Решение было принято из-за того, что, согласно украинским законам, если государство налагает на человека санкции (а СНБО ввел их против Порошенко бессрочно), НБУ автоматически был обязан признать его деловую репутацию " небезупречной ". У владельцев банков по закону должны иметь идеальную репутацию. Поскольку Порошенко владеет МИБ опосредованно через свой инвестиционный фонд " Прайм Эссетс Кэпитал ", это решение НБУ поставило под вопрос его право сохранять контроль над банком.

Сам Порошенко заявил, что рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть чисто независимым регулятором, а " по сути стал исполнителем политического заказа ".

О банке

АО "МИБ" (Акционерное общество "Международный инвестиционный банк") – украинский универсальный банк, продолжающий активно работать на финансовом рынке. Банк имеет лицензию Национального банка и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди владельцев банка – бывший президент Украины Петр Порошенко, владеющий самой большой долей, и его сын Алексей Порошенко. АО "МИБ" предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Национальный банк Украины осуществляет постоянное наблюдение за деятельностью МИБ и, в случае выявления нарушений, применяет соответствующие меры воздействия.