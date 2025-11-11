НБУ тимчасово заблокував Порошенку право голосу в МІБ та інвестфонді

Національний банк тимчасово заборонив народному депутату, експрезиденту Петру Порошенку користуватися правом голосу за контрольним пакетом акцій Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).

Як пише Delo.ua, про це свідчить рішення Комітету із питань нагляду та регулювання діяльності банків від 20 жовтня 2025 року.

НБУ обмежив повноваження Порошенка

Зокрема, регулятор застосував до Петра Порошенка тимчасову заборону на використання права голосу за його часткою у Міжнародному інвестиційному банку.

Йдеться про 64,98% акцій МІБ, що належать йому опосередковано через інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Заборона діятиме до моменту усунення виявлених порушень.

НБУ також тимчасово заборонив інвестиційному фонду "Прайм Ессетс Кепітал" користуватися правом голосу за 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку, якими фонд володіє безпосередньо.

Заборона діятиме до усунення виявлених порушень та стосується голосування 58 972 простими іменними акціями, що становлять контрольний пакет у статутному капіталі банку.

Скриншот з рішення НБУ.

Про ділову репутацію Порошенка

Нацбанк України 28 квітня 2025 року вирішив, що бізнес-репутація Петра Порошенка є "небездоганною". Це стосується його як головного власника Міжнародного інвестиційного банку.

Рішення було ухвалено через те, що, згідно з українськими законами, якщо держава накладає на людину санкції (а РНБО ввела їх проти Порошенка безстроково), НБУ автоматично був зобов'язаний визнати його ділову репутацію "небездоганною". Власники банків за законом повинні мати ідеальну репутацію. Оскільки Порошенко володіє МІБ опосередковано через свій інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", це рішення НБУ поставило під питання його право зберігати контроль над банком.

Сам Порошенко заявив, що розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а "по суті став виконавцем політичного замовлення".

Про банк

АТ "МІБ" (Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк") – український універсальний банк, який продовжує активно працювати на фінансовому ринку. Банк має ліцензію Національного банку України та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Серед власників банку – колишній президент України Петро Порошенко, який володіє найбільшою часткою, та його син Олексій Порошенко. АТ "МІБ" надає широкий спектр послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Національний банк України здійснює постійний нагляд за діяльністю МІБ і, у разі виявлення порушень, застосовує відповідні заходи впливу.