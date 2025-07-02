Інвестфонду Порошенка відмовили у продовженні терміну дії: у ньому зосереджені активи п’ятого президента

Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) відмовилася продовжити на 20 років термін дії ПАТ "Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд (ЗНКІФ) "Прайм Ессетс Кепітал", в якому зосереджені активи п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що причиною стало застосування проти Порошенка санкцій РНБО.

"Порошенко Петро Олексійович скористався своїм правом за цінними паперами ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", що є розпорядженням активами і, відповідно, порушив обмеження, встановлені рішенням РНБО", – йдеться у постанові НКЦПФР.

Підпис на статуті

Згідно з документом, Порошенко 29 квітня 2025 року прийняв рішення продовжити строк діяльності фонду, який завершується цього року, на 20 років. Підпис колишнього президента на новій редакції статуту був нотаріально засвідчений 2 травня у Варшаві.

Як заявили в компанії з управління активами ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз", рішення продовжити термін діяльності фонду не є розпорядженням активами, а тому не порушує відповідну заборону РНБО, але в НКЦПФР притримуються іншої думки.

Там вважають, що нотаріально засвідчений підпис Порошенка на новій редакції статуту підтверджує, що він самостійно розпоряджався своїм правом за цінними паперами.

Окрім того, регулятор переконаний, що Порошенко мав передати належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів, однак відповідної інформації до НКЦПФР не надходило.

Якими активами керує фонд

Згідно із останнім річним звітом фонду за 2020 рік, він був власником або співвласником СК "Країна" – 49,99% ТОВ "Телерадіокомпанія "Експрес-Інформ" - 90%, ТОВ ПІІ "Телерадіокомпанія "НБМ" – 100%, ТОВ "СОК "Монітор" – 55%, ТОВ "Телерадіокомпанія "ТРТ-ТБ" – 90%, ПАТ "Севастопольський морський завод" – 89,32%, Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) – 50,08%, ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" – 48,28%, компанії Prime Asset Partners Limited – 100%, Feruvita S.L. – 100%, Ri-System Limited – 60,97% та ТОВ "Фірма Екран" – 5,88%.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції, що включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань.

У зв’язку із цим наприкінці квітня НБУ визнав ділову репутацію Порошенко, як власника істотної участі в АТ “МІБ”, небездоганною.

"Насправді розгляд питання про «небездоганну репутацію» свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення", - прокоментував рішення регулятора Порошенко.