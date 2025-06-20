Верховний Суд не об’єднав позови Коломойського і Порошенка щодо санкцій РНБО

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні клопотання представника Ігоря Коломойського щодо об’єднання в одне провадження його позову та позову Петра Порошенка про оскарження санкцій РНБО.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Укрінформа.

Коломойському відмовили в об’єднанні справ з Порошенком

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив бізнесмену Ігорю Коломойському в об’єднанні його позову з позовом п’ятого президента Петра Порошенка щодо оскарження санкцій РНБО.

Відповідне рішення 20 червня оголосила головуюча суддя Олеся Радишевська. Згідно з постановою, клопотання Коломойського від 17 червня 2025 року про об’єднання проваджень №990/80/25 та №990/206/25 не було задоволене. Рішення суду остаточне й не підлягає апеляційному оскарженню.

На початку засідання суд повідомив, що до нього надійшло клопотання від представника Коломойського. У ньому йшлося про можливість об’єднання справ, оскільки обидва позови стосуються санкцій РНБО та мають одного відповідача.

Втім, адвокат Порошенка Ілля Новіков заперечив проти цього, наголосивши, що підстави позовів різні, тому об’єднання недоцільне. Суд погодився з цим аргументом.

Як повідомлялося раніше, під час засідання суду 13 травня представниця Ігоря Коломойського звернулася з проханням залучити його до справи як третю особу без самостійних вимог. Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Що відомо про санкції

Нагадаємо, 12 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.

У списку фігурантів — Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.

Запроваджені санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів і перевезень територією України, заборону на виведення капіталів за кордон, а також позбавлення державних нагород та інших форм офіційного відзначення.