Верховный суд не объединил иски Коломойского и Порошенко по поводу санкций СНБО

Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении ходатайства представителя Игоря Коломойского об объединении в одно производство его иска и иска Петра Порошенко об обжаловании санкций СНБО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Укринформа.

Коломойскому отказали в объединении дел с Порошенко

Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказал бизнесмену Игорю Коломойскому в объединении его иска с иском пятого президента Петра Порошенко об обжаловании санкций СНБО.

Соответствующее решение 20 июня объявила председательствующая судья Олеся Радишевская. Согласно постановлению, ходатайство Коломойского от 17 июня 2025 года об объединении производств №990/80/25 и №990/206/25 не было удовлетворено и не подлежит.

В начале заседания суд сообщил, что в него поступило ходатайство от представителя Коломойского. В нем говорилось о возможности объединения дел, поскольку оба иска касаются санкций СНБО и имеют одного ответчика.

Впрочем, адвокат Порошенко Илья Новиков возразил против этого, подчеркнув, что основания исков разные, поэтому объединение нецелесообразно. Суд согласился с этим доводом.

Как сообщалось ранее, во время заседания суда 13 мая представительница Игоря Коломойского обратилась с просьбой привлечь его к делу как третье лицо без самостоятельных требований. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Что известно о санкциях

Напомним, 12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против ряда физических и юридических лиц.

В списке фигурантов – Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.

Введенные санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, запрет на выведение капиталов за границу, а также лишение государственных наград и других форм официального празднования.