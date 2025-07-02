Инвестфонду Порошенко отказали в продлении срока действия: в нем сосредоточены активы пятого президента

Национальная комиссия по ценным бумагам (НКЦБФР) отказалась продлить на 20 лет срок действия ПАО "Закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд (ЗНКИФ) "Прайм Эссетс Кэпитал", в котором сосредоточены активы пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Причиной стало применение против Порошенко санкций СНБО.

"Порошенко Петр Алексеевич воспользовался своим правом по ценным бумагам ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал", являющегося распоряжением активами и, соответственно, нарушившего ограничения, установленные решением СНБО", – говорится в постановлении НКЦБФР.

Подпись на уставе

Согласно документу, Порошенко 29 апреля 2025 года принял решение продлить срок деятельности фонда, завершающийся в этом году, на 20 лет. Подпись бывшего президента в новой редакции устава была нотариально удостоверена 2 мая в Варшаве.

Как заявили в компании по управлению активами ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз", решение продлить срок деятельности фонда не является распоряжением активами, а потому не нарушает соответствующий запрет СНБО, но в НКЦБФР придерживаются иного мнения.

Там считают, что нотариально удостоверенная подпись Порошенко в новой редакции устава подтверждает, что он самостоятельно распоряжался своим правом по ценным бумагам.

Кроме того, регулятор убежден, что Порошенко должен передать принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 60 дней, однако соответствующей информации в НКЦБФР не поступало.

Какими активами управляет фонд

Согласно последнему годовому отчету фонда за 2020 год, он был собственником или совладельцем СК "Краина" — 49,99% ООО "Телерадиокомпания "Экспресс-Информ" — 90%, ООО ПИИ "Телерадиокомпания "НБМ" — 100%, ООО "СОК "Традиокомпания "ТРТ-ТВ" – 90%, ПАО "Севастопольский морской завод" – 89,32%, Международного инвестиционного банка (МИБ) – 50,08%, ЧАО "Киевский завод экспериментальных конструкций" – 48,28%, компании Prime Asset Partners Limited – 100%, Feruvita SL – 10 "Фирма Экран" – 5,88%.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции, включающие блокировку активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств.

В этой связи в конце апреля НБУ признал деловую репутацию Порошенко, как владельца существенного участия в АО "МИБ", небезупречной.

"На самом деле рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть сугубо независимым регулятором, а по сути стал исполнителем политического заказа", — прокомментировал решение регулятора Порошенко.