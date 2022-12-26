СБУ ліквідувала канал виїзду призовників за кордон через організацію депутата Чернігівської міськради

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію ще одного каналу незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Як ідеться у повідомленні відомства, в результаті слідчо-оперативних дій в Чернігівській області було викрито трьох організаторів нелегального трафіку.

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Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів. Вартість такої "послуги" становила від 5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.

Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради.

Після цього інформація про фіктивних "волонтерів" подавалася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях". За даними СБУ, завдяки її оперативному реагуванню вдалося запобігти втечі за кордон за цією схемою до 10 ухилянтів.

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили десятки тисяч доларів, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів. Крім цього у фігурантів вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Наразі їм повідомлено про підозру за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) і частиною 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон) Кримінального кодексу. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Розслідування ведуть слідчі управління СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Зазначимо, що до цього СБУ повідомляла, що ліквідувала схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, а також через Придністров'я.

Нагадаємо також, що нещодавно СБУ в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області виявила вмісцезнаходження нових схронів з російськими засобами ураження.