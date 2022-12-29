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СБУ совместно со спецслужбой Молдовы ликвидировали международный канал побега "уклонистов" в ЕС (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS (Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в результате комплексных мероприятий международная следственно-оперативная группа задокументировала преступную деятельность и задержала организаторов и участников "схемы".
За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного возраста выехать за пределы нашего государства вне контрольно-пропускных пунктов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Трафик" пролегал с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а затем "обходными путями" в страны ЕС.
Один из маршрутов, который дельцы использовали для скрытого выезда, – на лодках через местную пограничную реку.
Стоимость таких услуг составила 4,5 тыс. дол. Сумма зависила от региона проживания и срочности выезда.
Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям спецслужб обеих стран удалось предотвратить нелегальный выезд в западные страны более сотни уклонистов.
По данным следствия, к незаконной деятельности причастна транснациональная преступная группировка, специализирующаяся на организации каналов нелегальной миграции.
В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.
Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали свои связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступления, в том числе деньги, полученные от "туристов".
"В рамках уголовного производства по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности", - отмечают в СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К его организации причастна глава местного общественного объединения моряков.