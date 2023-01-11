СБУ заблокировала новые каналы побега "уклонистов" за границу в трех регионах

Служба безопасности заблокировала еще три канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате спецопераций в трех регионах Украины задержаны 9 организаторов нелегальных "трафиков".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за деньги организаторы нелегальных "трафиков" обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в Евросоюз на основании поддельных документов или "в обход" контрольно-пропускных пунктов.

Свои "услуги" оценивали от 1,5 до 3 тыс. дол. Сумма зависела от дальности региона и срочности поездки.

Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег более сотни человек.

Так в Запорожье нейтрализована преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальной миграции.

Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам пакет фальшивых документов по поводу непригодности к военной службе.

Также дельцы создали фиктивный благотворительный фонд для того, чтобы регистрировать своих "клиентов" в качестве волонтеров и водителей международных гуманитарных рейсов.

На Закарпатье заблокирован еще один канал нелегального бегства "уклончан". В этот раз незаконную деятельность организовал местный пограничник.

Чиновник предлагал "помощь" в выезде за пределы Украины вне пунктов пропуска.

В Ивано-Франковской области разоблачены местный врач и чиновница, которые оформляли фиктивную инвалидность, после чего клиент имел право сопровождать больного за границу.

В рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К его организации причастна глава местного общественного объединения моряков.