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СБУ заблокировала новые каналы побега "уклонистов" за границу в трех регионах
Служба безопасности заблокировала еще три канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате спецопераций в трех регионах Украины задержаны 9 организаторов нелегальных "трафиков".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что за деньги организаторы нелегальных "трафиков" обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в Евросоюз на основании поддельных документов или "в обход" контрольно-пропускных пунктов.
Свои "услуги" оценивали от 1,5 до 3 тыс. дол. Сумма зависела от дальности региона и срочности поездки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег более сотни человек.
Так в Запорожье нейтрализована преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальной миграции.
Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам пакет фальшивых документов по поводу непригодности к военной службе.
Также дельцы создали фиктивный благотворительный фонд для того, чтобы регистрировать своих "клиентов" в качестве волонтеров и водителей международных гуманитарных рейсов.
На Закарпатье заблокирован еще один канал нелегального бегства "уклончан". В этот раз незаконную деятельность организовал местный пограничник.
Чиновник предлагал "помощь" в выезде за пределы Украины вне пунктов пропуска.
В Ивано-Франковской области разоблачены местный врач и чиновница, которые оформляли фиктивную инвалидность, после чего клиент имел право сопровождать больного за границу.
В рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К его организации причастна глава местного общественного объединения моряков.